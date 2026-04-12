Playoff A2 Femminile | Bolzano travolta da Livorno con 37 punti di scarto

Nel primo turno dei quarti di finale della Serie A2 Femminile, il Basket Club Bolzano ha subito una sconfitta pesante in casa contro Livorno, che ha vinto con un margine di 37 punti. La partita si è svolta nel palazzetto della squadra di casa, che ha avuto un avvio difficile e ha concluso con un risultato di grande scarto. Questa sfida rappresenta il primo confronto tra le due formazioni in questa fase della competizione.

Il Basket Club Bolzano ha vissuto un pomeriggio di estrema difficoltà nel proprio palazzetto, subendo una sconfitta pesante nella prima sfida dei quarti di finale della Serie A2 Femminile. Le giocatrici biancorosse si sono viste travolte dal dominio delle ospiti di Livorno, che hanno chiuso l’incontro con un netto vantaggio di 37 punti, sancendo un punteggio finale di 83 a 46. Un crollo inaspettato contro il fattore campo. Nonostante la motivazione derivante dal giocare in casa, le biancorosse non sono riuscite a trovare alcun ritmo competitivo, incappando in quella che rappresenta la prestazione meno convincente dell’intera stagione. Questo...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Playoff A2 Femminile: Bolzano travolta da Livorno con 37 punti di scarto A2 femminile. La leader Matelica di scena a BolzanoA distanza di due settimane dall’ultimo incontro, la leader Halley Thunder torna in campo oggi alle 18. Basket femminile: le doriche avevano iniziato bene, ma sono calate alla distanza contro un’avversaria più forte. Ancona si arrende al Bolzano e dà l’addio alla A2mooneygo ancona 53 alperia bolzano 69 MOONEY GO : Nardoni 15, Bremaud 11, Pierdicca 2, Mbaye 12, Fiorotto 9; Dell’Olio 4, Cotelessa, Milani, Troiano...