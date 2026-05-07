Da Zero a Cento - Storie di Impresa ieri al Museo Enzo Ferrari la seconda edizione

Si è tenuta ieri la seconda edizione del format "Da Zero a Cento, Storie di Impresa", iniziativa dedicata alla valorizzazione della storia e dell’ evoluzione dell’Impresa in Italia, format ideato da Maja Argenziano titolare dell’Agenzia IDEAS4U Marketing & Comunicazione, col patrocinio del Comune.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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