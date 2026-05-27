Picchia la moglie e la spedisce all' ospedale 33enne denunciato allontanato da casa

Un uomo di 33 anni è stato denunciato dopo aver aggredito la moglie, che ha riportato ferite e è stata portata in ospedale. La donna ha subito un episodio di violenza domestica che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. L’uomo è stato allontanato dalla casa e sottoposto a un provvedimento restrittivo. La vicenda si è svolta a San Felice sul Panaro.

Una grave vicenda di violenza domestica è sfociata nell'esecuzione di un provvedimento restrittivo a San Felice sul Panaro. Nella giornata di ieri, i militari dell'Arma hanno notificato a un 33enne di origini straniere l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, imponendogli il divieto di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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Rinchiude in casa la moglie perchè non vuole fare sesso: allontanato da casa e braccialetto elettronicoUn uomo di origini ecuadoriane, nato nel 1989, è stato arrestato dopo aver rinchiuso in casa la moglie perché si opponeva a un rapporto sessuale.

Picchia la moglie al ristorante, denunciatoUn uomo è stato denunciato a Perugia dopo aver colpito la moglie durante una lite avvenuta in un ristorante.

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La cosa peggiore è leggere sti cazzi se picchia la moglie, basta che segna. Frase ripetuta da molti idioti sui su TW, gente che evidentemente condivide e apprezza questo comportamento. La mentalità troglodita da maschio picchiatore va di moda in Italia. #A x.com

Mestre: Picchia la moglie e tenta di strangolarla. Allontanato d’urgenza dalla casa familiareI poliziotti, verificata la presenza di evidenti segni di lesioni al volto ed al collo della donna, sono inoltre venuti a conoscenza che il marito già in passato, anche quando la stessa era incinta, a ... ilmetropolitano.it

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Alessandria, picchia la moglie davanti ai figli e aggredisce i carabinieri: arrestato 34enne ad AlessandriaLa donna è in ospedale con lesioni alla schiena, i piccoli sono stati affidati ai servizi sociali. Le violenze continuavano da anni ... torino.corriere.it