picchia la moglie al ristorante denunciato

Un uomo è stato denunciato a Perugia dopo aver colpito la moglie durante una lite avvenuta in un ristorante. La discussione, che sembra essere scoppiata per motivi di gelosia, è degenerata in una violenta colluttazione sul posto. La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto la segnalazione e ha portato all’identificazione dell’uomo coinvolto.

Perugia, 13 marzo 2026 – Schiaffi al ristorante. Una lite a tavola, sembra per gelosia, che è diventata un’ aggressione. Con i familiari testimoni increduli di quanto accaduto, che hanno potuto solo intervenire per allontanare il marito che, secondo quanto ricostruito, si sarebbe avventato contro la moglie. È dovuta intervenire la polizia per riportare la calma in un ristorante di Perugia dove, alcune sere fa, si è verificato l’episodio di violenza. Il marito, un 31enne, è stato denunciato per i reati di minacce gravi e percosse. Una volta ricevuta la chiamata al numero unico di emergenza, dalla questura è arrivata, all’indirizzo indicato nella telefonata, una pattuglia della squadra volante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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