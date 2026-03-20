Venerdì 20 marzo, in piazza dei Consoli nella zona Don Bosco sulla Tuscolana, si è svolta una preghiera pubblica per la fine del Ramadan, trasformando la piazza in una moschea all’aperto. La scena è stata documentata in un video che mostra persone inginocchiate e in preghiera. La manifestazione ha suscitato attenzione e discussioni tra i presenti, senza che siano stati segnalati interventi ufficiali o autorizzazioni specifiche.

Altro che integrazione, siamo alla genuflessione all'Isla. L'ultima, plastica dimostrazione arriva da piazza dei Consoli, in zona Don Bosco sulla Tuscolana, dove venerdì 20 marzo si è volta la preghiera per la fine del Ramadan. In questo video una parte dell'evento religioso, che era regolarmente autorizzato. " La piazza è stata consegnata al culto dell'Islam, come una moschea a cielo aperto, mettendo a repentaglio la sicurezza e la vita quotidiana residenti. Ed è ovvio anche chiedersi se un evento simile organizzato da cristiani, o anche la semplice celebrazione di una messa all'aperto, sarebbe stato permesso in uno Stato islamico", dichiara in una nota il capogruppo della Lega in Campidoglio, Fabrizio Santori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La piazza diventa una moschea a cielo aperto. La prova della sottomissione | VIDEO

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