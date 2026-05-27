Piazza Lega | Stop alla moschea di corso Promessi Sposi Boscagli ha toccato con mano i problemi

Un rappresentante della Lega ha chiesto di bloccare la costruzione di una moschea in corso Promessi Sposi, affermando che un consigliere comunale ha già constatato i problemi legati all’edificio. La richiesta di sospensione è motivata dalla volontà di fermare il progetto e non prevede passi indietro. La posizione si inserisce in un contesto di opposizione alla realizzazione dell’impianto religioso.

"Stop maranza, stop moschea (di corso Promessi Sposi)."Noi su questa vicenda non arretriamo di un millimetro.Le istituzioni hanno il dovere di andare dove ci sono problemi, criticità e situazioni in cui serve riportare legalità e rispetto delle regole. La posizione della Lega su questo tema è. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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