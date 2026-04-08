Ripulita dai volontari di Plastic Free l' area piena di rifiuti in corso Promessi Sposi

Un gruppo di volontari di Plastic Free ha rimosso i rifiuti accumulati in corso Promessi Sposi, a Lecco. L'operazione è stata avviata dopo che alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di spazzatura sui social network. L'intervento si è svolto nell’arco di una giornata, portando alla pulizia dell’area interessata. Nessuna informazione è stata fornita sui materiali rimossi o sulla quantità di rifiuti raccolti.

, a Lecco. L'intervento è scattato a seguito della segnalazione di alcuni cittadini sui social.“Alla vigilia di Pasqua, su una pagina Facebook sono state pubblicate immagini che mostravano una situazione di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Val Bisagno, volontari Plastic Free raccolgono 500 kg di rifiuti: armadi, cerchioni e persino un lavandino Plastic Free: volontari al lavoro sul lungomare di CatonaProssimo appuntamento di clean up della spiaggia targato Plastic Free in programma sabato 28 marzo alle ore 10 sul lungomare di Catona, con ritrovo... Temi più discussi: Volontari in campo per levare i mozziconi dall’area del castello; La spiagga libera torna a risplendere; Olgiate Olona, cittadini in campo per l’ambiente: successo per la giornata con Plastic Free; Pulizie di primavera con Retake | oltre 140 chili di rifiuti raccolti. In Molise rimossi 500 kg di rifiuti da volontari Plastic FreeRimossi in Molise oltre 500 chili di plastica e rifiuti dai volontari Plastic Free. Nel weekend del 27 e 28 settembre, 7 appuntamenti hanno visto protagonisti 66 volontari molisani, impegnati a ... ansa.it I volontari di Plastic Free puliscono la Val di Zena: Due quintali di rifiutiPlastic Free ha pulito la Val di Zena. Una ventina di volontari, con referenti dell’associazione Plastic Free, domenica si è... Plastic Free ha pulito la Val di Zena. Una ventina di volontari, con ... ilrestodelcarlino.it IL CASO ++ Bottiglie, piatti, bicchieri e imballaggi abbandonati trasformano momenti di convivialità in criticità ambientali. L'allarme di Plastic Free: «L'Italia è sotto osservazione da parte dell'Europa» - facebook.com facebook