Piazza di Siena | screening cardiologici gratuiti con l’Ospedale San Carlo di Nancy
In piazza di Siena sono stati offerti screening cardiologici gratuiti grazie alla collaborazione con l’Ospedale San Carlo di Nancy. L’obiettivo è sensibilizzare cittadini, visitatori e sportivi sull’importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari e sulla necessità di individuare precocemente i principali fattori di rischio. L’iniziativa prevede visite gratuite per monitorare lo stato di salute del cuore e promuovere comportamenti più consapevoli.
Sensibilizzare cittadini, visitatori e sportivi sull’importanza della prevenzione cardiovascolare e dell’identificazione precoce dei principali fattori di rischio. Su questo si basa la possibilità offerta dal’Ospedale San Carlo di Nancy per chi visiterà piazza di Siena. “La prevenzione. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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