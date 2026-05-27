Piazza di Siena | screening cardiologici gratuiti con l’Ospedale San Carlo di Nancy

Da romatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In piazza di Siena sono stati offerti screening cardiologici gratuiti grazie alla collaborazione con l’Ospedale San Carlo di Nancy. L’obiettivo è sensibilizzare cittadini, visitatori e sportivi sull’importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari e sulla necessità di individuare precocemente i principali fattori di rischio. L’iniziativa prevede visite gratuite per monitorare lo stato di salute del cuore e promuovere comportamenti più consapevoli.

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Sensibilizzare cittadini, visitatori e sportivi sull’importanza della prevenzione cardiovascolare e dell’identificazione precoce dei principali fattori di rischio. Su questo si basa la possibilità offerta dal’Ospedale San Carlo di Nancy per chi visiterà piazza di Siena. “La prevenzione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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