Piazza di Siena | screening cardiologici gratuiti con l’Ospedale San Carlo di Nancy

Notizia in breve

In piazza di Siena sono stati offerti screening cardiologici gratuiti grazie alla collaborazione con l’Ospedale San Carlo di Nancy. L’obiettivo è sensibilizzare cittadini, visitatori e sportivi sull’importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari e sulla necessità di individuare precocemente i principali fattori di rischio. L’iniziativa prevede visite gratuite per monitorare lo stato di salute del cuore e promuovere comportamenti più consapevoli.