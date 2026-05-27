A Trento tre giorni di screening cardiologici gratuiti in piazza Mostra

Notizia in breve

A Trento si svolgono tre giorni di screening cardiologici gratuiti in piazza Mostra, nell’ambito della campagna “Truck Tour Banca del Cuore 2025-2026”. L’evento è promosso dalla HCF Fondazione ANMCO e dall’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri. La campagna mira a sensibilizzare sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari e offre visite gratuite ai cittadini.