A Trento tre giorni di screening cardiologici gratuiti in piazza Mostra

Da trentotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Trento si svolgono tre giorni di screening cardiologici gratuiti in piazza Mostra, nell’ambito della campagna “Truck Tour Banca del Cuore 2025-2026”. L’evento è promosso dalla HCF Fondazione ANMCO e dall’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri. La campagna mira a sensibilizzare sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari e offre visite gratuite ai cittadini.

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A Trento torna la campagna di prevenzione cardiovascolare “Truck Tour Banca del Cuore 2025-2026”, promossa dalla HCF Fondazione ANMCO per il Tuo cuore ETS dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri.Da domani, giovedì 28 maggio, fino a sabato 30 il Jumbo Truck di Banca del Cuore. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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