Cagliari screening cardiologici gratuiti in piazza con il Truck Tour

A Cagliari si svolgono screening cardiologici gratuiti in piazza grazie a un truck mobile dotato di attrezzature diagnostiche. Le persone possono sottoporsi a controlli come elettrocardiogramma e misurazione della pressione arteriosa. Al termine degli esami viene consegnata una card digitale chiamata BancomHeart, che permette di consultare i risultati e le eventuali indicazioni mediche attraverso un'app dedicata. La partecipazione è aperta a tutti senza bisogno di prenotazione.

? Cosa scoprirai Cosa include esattamente il percorso diagnostico gratuito nel truck?. Come funziona la card digitale BancomHeart consegnata dopo gli esami?. Chi coordina i medici volontari del Santissima Trinità in piazza?. Dove si possono consultare i risultati dei controlli effettuati?.? In Breve Dottoressa Cristiana Montaldo e Dottor Carlo Balloi coordinano il team medico specialistico.. Screening gratuiti in Piazza Ferruccio Sorcinelli fino a martedì 5 maggio 2026.. Esami ECG, colesterolo e glicemia con rilascio della card digitale BancomHeart.. Personale volontario del reparto di Cardiologia dell'Ospedale Santissima Trinità operativo in loco.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cagliari, screening cardiologici gratuiti in piazza con il Truck Tour Notizie correlate Dal 20 al 22 aprile a Catania screening cardiologici gratuiti con il "Jumbo Truck" della Banca del CuoreMercoledì 15 Aprile alle ore 10 a Palazzo della Cultura, in via Vittorio Emanuele 119, Michele Massimo Gulizia - past presidente della Fondazione per... Arriva il truck ’Banca del Cuore’. Screening gratuiti in piazza AmendolaSiena si prepara ad una tre giorni dedicata alla prevenzione cardiaca con il truck Banca del Cuore. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Banca del cuore, tre giorni di screening gratuiti a Cagliari; Banca del Cuore a Cagliari: tre giorni di screening cardiologici gratuiti in piazza Sorcinelli; La prevenzione fa tappa in città: il Truck Tour Banca del Cuore arriva a Cagliari. Banca del cuore, tre giorni di screening gratuiti a CagliariLa prevenzione non è mai stata così vicina: da oggi a martedì 5 piazza Sorcinelli, dalle 9 alle 19, diventa il cuore pulsante della salute grazie al Truck tour Banca del Cuore, l’iniziativa promossa ... unionesarda.it Riparte il Truck Tour – Banca del cuoreIl 25 ottobre è ripartita la Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare «Truck Tour Banca del Cuore 2024-2025>, promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore dell’Associazione Nazionale Medici ... corriere.it Truck Tour dei Consulenti del Lavoro: grande partecipazione con giovani, istituzioni e territorio a confronto su lavoro, legalità e sicurezza - facebook.com facebook