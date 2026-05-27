Piazza Berlinguer Rinaldini Pd | Situazioni di degrado Petetta replica | Interventi costanti nuove aree fitness in arrivo
In piazza Berlinguer, nel quartiere Ronco, sono state segnalate situazioni di degrado. Il consigliere comunale del Pd ha sollevato il problema durante un question time, evidenziando lo stato di abbandono dell’area. La risposta dell’amministrazione ha annunciato interventi costanti e l’arrivo di nuove aree fitness per migliorare la zona.
Le condizioni di degrado in piazza Berlinguer, nel cuore del quartiere Ronco, al centro di un question time del consigliere comunale del Pd, Graziano Rinaldi. "La piazza si caratterizza per la presenza diffusa di erba alta, con vegetazione ed erbacce che limitano i camminamenti, le aree relax e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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