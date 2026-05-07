A Sarzana, alcune aree gioco risultano in condizioni di degrado, con strutture transennate e giochi rotti. Le pavimentazioni sono sconnesse e il legno delle attrezzature mostra segni di deterioramento. Questi spazi sono stati delimitati con transenne, evidenziando situazioni di potenziale pericolo per i bambini che frequentano queste aree. La situazione è stata segnalata senza ulteriori dettagli su interventi o responsabilità.

Sarzana (La Spezia), 7 maggio 2026 – “Strutture degradate, giochi rotti, pavimentazioni sconnesse, legno deteriorato e aree transennate”. Questa la situazione desolante in cui versano diverse aree gioco cittadine, dipinta dalla capogruppo del Partito democratico Beatrice Casini. A meno di cinque mesi dalla sua interrogazione, che metteva in evidenza la presenza di “attrezzature danneggiate e usurate, assenza di manutenzione ordinaria e di reale pericolo per l’incolumità dei più piccoli”, la consigliera dem torna a denunciare le condizioni delle aree gioco cittadine. Nel mirino il parco di piazza Vittorio Veneto, dove da alcuni giorni i giochi, tra cui lo scivolo, sono stati interdetti e chiusi con nastro bianco e rosso.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aree gioco nel degrado. “Strutture transennate e situazioni di pericolo”

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