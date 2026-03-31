nuove aree gioco e fitness dopo pasqua il via ai lavori

Dopo le festività di Pasqua, martedì 7 aprile, inizieranno i lavori per la realizzazione di nuove aree gioco e fitness nel territorio comunale. Gli interventi, del valore di 180 mila euro, riguarderanno diverse zone della città e prevedono l’installazione di strutture dedicate al tempo libero e all’attività fisica per i cittadini.

Si parte martedì 7 aprile dall’area gioco al parco XXII Aprile e, a seguire, interventi al parco della Resistenza, al parco Ferrari, al Bonvi Park e in piazza Matteotti Prenderà il via a partire da martedì 7 aprile, dopo le festività Pasquali, un pacchetto di interventi relativi ad aree gioco e aree fitness nel territorio comunale del valore di 180 mila euro. Gli interventi riguarderanno le aree del parco XXII Aprile, del parco della Resistenza, del parco Ferrari, del Bonvi Park e di piazza Matteotti. Si parte da martedì 7 aprile al Parco XXII Aprile, dove è prevista la realizzazione di una nuova area giochi, con il rifacimento completo delle attrezzature ludiche adatte a bambini dai tre anni in su. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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