Piatti a caccia del 3° oro europeo

Non c’è due senza tre. Partirà a breve la caccia di Caterina Piatti (foto) al terzo alloro continentale consecutivo. La lunga scandianese, reduce dal suo primo anno in Ncaa, è stata infatti inserita nella long-list delle quattordici convocate della Nazionale Under 20 femminile da cui usciranno le dodici che disputeranno la rassegna continentale in estate. Il gruppo azzurro allenato da Giuseppe Piazza si radunerà a Roseto degli Abruzzi dal 4 al 16 giugno per un periodo di lavoro in preparazione al prossimo Campionato Europeo di categoria con due test match previsti il 12 e il 13 giugno contro la Germania. Nella kermesse europea, che si terrà... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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