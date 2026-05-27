Piatti a caccia del 3° oro europeo

Da ilrestodelcarlino.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Caterina Piatti si prepara a tentare il terzo titolo europeo consecutivo nel nuoto. La competizione si aprirà nelle prossime settimane, con l’atleta che punta a bissare le vittorie ottenute nelle edizioni precedenti. La gara vedrà coinvolti numerosi nuotatori provenienti da diversi paesi, pronti a sfidarsi per il podio. Piatti, già vincitrice di due medaglie d’oro, affronterà la sfida con l’obiettivo di confermarsi campionessa continentale.

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Non c’è due senza tre. Partirà a breve la caccia di Caterina Piatti (foto) al terzo alloro continentale consecutivo. La lunga scandianese, reduce dal suo primo anno in Ncaa, è stata infatti inserita nella long-list delle quattordici convocate della Nazionale Under 20 femminile da cui usciranno le dodici che disputeranno la rassegna continentale in estate. Il gruppo azzurro allenato da Giuseppe Piazza si radunerà a Roseto degli Abruzzi dal 4 al 16 giugno per un periodo di lavoro in preparazione al prossimo Campionato Europeo di categoria con due test match previsti il 12 e il 13 giugno contro la Germania. Nella kermesse europea, che si terrà... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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