I carabinieri stanno portando avanti un'operazione per individuare i responsabili di una rapina avvenuta mercoledì scorso nella parrocchia di Trevico, in Irpinia. Durante l'episodio, alcuni oggetti d’oro votivo sono stati sottratti dall’ufficio parrocchiale della chiesa madre. Le forze dell’ordine hanno iniziato un’azione di ricerca e controllo nella zona per rintracciare il gruppo coinvolto nel furto.

I carabinieri hanno avviato un’operazione di accerchiamento per rintracciare il gruppo criminale responsabile del furto di preziosi oggetti d’oro votivo avvenuto lo scorso mercoledì nell’ufficio parrocchiale della chiesa madre a Trevico, in Irpinia. I malviventi si sono introdotti nel luogo sacro con estrema rapidità, sottraendo i beni sacri prima di fuggire. L’azione fulminea contro il patrimonio religioso irpiniano. Il colpo è stato messo a segno nella giornata di mercoledì scorso, quando un gruppo di ladri ha violato la sicurezza dell’ufficio parrocchiale della chiesa principale di Trevico. La velocità dell’esecuzione è stata tale da lasciare poco margine di reazione, con i responsabili che sono riusciti a impossessarsi degli ornamenti votivi in oro e a dileguarsi immediatamente dopo l’azione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caccia all’oro sacro: caccia alla banda che rapinò la chiesa di Trevico

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