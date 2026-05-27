Piantedosi | Avviate le procedure per realizzare 6 nuovi Cpr c’è anche la Campania
Sono state avviate le procedure per costruire sei nuovi Cpr, tra cui uno in Campania. Contestualmente, sono in corso lavori per aumentare di 106 posti le strutture già esistenti in Sicilia, Sardegna e Lazio. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di realizzazione o sui costi. La decisione riguarda strutture di detenzione per migranti e richiedenti asilo già operative. La notizia è stata comunicata ufficialmente dal ministro dell'Interno.
Tempo di lettura: 2 minuti “Stiamo lavorando all’attivazione di ulteriori 106 posti in strutture già esistenti in Sicilia, in Sardegna e in Lazio. Abbiamo avviato, inoltre, le procedure per realizzare nuove strutture: 1 in Campania, 2 in Trentino Alto Adige, 1 in Calabria, 1 in Toscana e 1 in Emilia Romagna”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, al question time alla Camera in merito ai Centri di permanenza per il rimpatrio. “La quasi totalità dei soggetti ad oggi trattenuti nei Cpr italiani – il 90% – risulta denunciato per reati di droga, anche commessi in forma associativa. Di questi, circa il 30% ha anche precedenti per furti e rapina, il 25% per reati contro la persona, tra cui violenza sessuale anche su minori, il 33% per porto e detenzione di armi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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