Piantedosi | Avviate le procedure per realizzare 6 nuovi Cpr c’è anche la Campania

Notizia in breve

Sono state avviate le procedure per costruire sei nuovi Cpr, tra cui uno in Campania. Contestualmente, sono in corso lavori per aumentare di 106 posti le strutture già esistenti in Sicilia, Sardegna e Lazio. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di realizzazione o sui costi. La decisione riguarda strutture di detenzione per migranti e richiedenti asilo già operative. La notizia è stata comunicata ufficialmente dal ministro dell'Interno.