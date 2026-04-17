Agenzie regionali | avviate le procedure per la selezione dei nuovi direttori

La giunta regionale della Puglia ha avviato le procedure per la selezione dei nuovi direttori generali delle Agenzie regionali, tra cui Arpal Puglia e altre. Le procedure riguardano la nomina di nuovi incarichi per i vertici delle agenzie che operano sul territorio. La scelta dei nuovi dirigenti avverrà attraverso un procedimento amministrativo ufficiale, senza indicazioni su eventuali nomi o candidature.

BARILECCE - La giunta regionale della Puglia ha avviato le procedure amministrative per il rinnovo dei direttori generali delle Agenzie regionali, da Arpal Puglia ad A.Re.T. Pugliapromozione, da Ager ad Asset e, infine, Arpa Puglia.Si tratta, come viene chiarito, di un passaggio necessario e in.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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