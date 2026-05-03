Un attacco hacker ha interessato i sistemi informativi di una società appartenente alla galassia di IBM, specializzata in servizi di gestione dati. Le autorità hanno annunciato di aver avviato le procedure per tutelare le informazioni coinvolte. La società coinvolta ha confermato di aver preso misure immediate per contenere l’incidente e sta collaborando con le forze dell’ordine per approfondire le modalità dell’attacco. Al momento non sono stati divulgati dettagli sulle eventuali conseguenze per gli utenti.

Un attacco hacker ha colpito Sistemi informativi, una società della galassia Ibm che fornisce servizi alla pubblica amministrazione. Ibm ha confermato a Repubblica l’attacco. In serata il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo ha spiegato che «tutti gli attori istituzionali competenti stanno portando avanti le procedure previste dalla normativa per definire i contorni degli attacchi ai vari sistemi interessati con l’obiettivo di tutelare i dati e garantire i servizi». Zangrillo ha poi aggiunto che «l’agenzia per la cyber security, la cui delega risiede nella Presidenza del Consiglio, ha avviato ogni azione necessaria con tempestività, mettendosi al lavoro per definire l’origine e l’eventuale impatto dell’attacco e comprendere quali elementi dei sistemi coinvolti possano essere stati eventualmente violati».🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Attacco hacker Pa, Zangrillo: «Avviate le procedure per tutelare i dati»

Notizie correlate

Agenzie regionali: avviate le procedure per la selezione dei nuovi direttoriBARILECCE - La giunta regionale della Puglia ha avviato le procedure amministrative per il rinnovo dei direttori generali delle Agenzie regionali, da...

Merito nella PA, Zangrillo: “Le nuove generazioni vogliono essere misurate per quello che sanno fare”Al Forum Euromediterraneo dell'Economia, in corso a Napoli, il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo è intervenuto in...

Contenuti utili per approfondire

Esclusivo: Pa italiana (e non solo) attaccata da un gruppo di hacker cinesiSistemi Informativi, società di Ibm che in Italia gestisce l'infrastruttura tecnologica per la Pubblica amministrazione e le grandi aziende, sarebbe stata ... repubblica.it

Gli errori di comunicazione dopo l'attacco hacker contro la pubblica amministrazione italianaL’8 dicembre scorso è iniziato quello che gli esperti di cybersicurezza già definiscono uno dei peggiori attacchi cibernetici contro la Pubblica amministrazione italiana della storia recente. Il ... ilfoglio.it