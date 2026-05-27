È possibile seguire i lavori sui cantieri stradali e sui versanti attraverso una guida dedicata. La pubblicazione fornisce informazioni su come monitorare gli interventi in corso. Sono inoltre indicati i fondi disponibili per imprese e privati per supportare le operazioni di riparazione e ricostruzione dopo l’alluvione.

? Punti chiave Come potrete monitorare i cantieri stradali e i versanti del territorio?. Quali fondi economici sono disponibili per le imprese e i privati?. Chi gestirà i lavori di messa in sicurezza dei torrenti e rii?. Quando arriveranno i primi aggiornamenti sulla ricostruzione post-alluvione?.? In Breve Pubblicazione bimestrale gratuita per monitorare cantieri stradali e ripristino versanti a Pianoro.. Aggiornamenti su opere regionali per torrenti e interventi Città Metropolitana su strade provinciali.. Informazioni su fondi economici destinati a imprese e privati per la sicurezza territoriale.. Sindaco Luca Vecchiettini punta sulla partecipazione cittadina e prevenzione con Protezione Civile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pianoro, nasce Passo dopo Passo: la guida ai cantieri post-alluvione

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