VIDEO GUIDA | Elenchi regionali per il ruolo docenti | come fare la domanda passo dopo passo

È disponibile una guida video che spiega come compilare la domanda per gli elenchi regionali destinati ai docenti. La procedura può essere completata online e le domande devono essere inviate entro le 23:59 del 25 maggio. La richiesta riguarda l'inserimento negli elenchi per il ruolo docente per l’anno scolastico 202627. La guida passo dopo passo aiuta a seguire le modalità corrette di presentazione.

C’è tempo fino alle 23:59 del 25 maggio per la presentazione della domanda di inserimento negli elenchi regionali per il ruolo docenti nell’anno scolastico 202627. Il video tutorial, a cura di Giuseppe Semeraro, esperto in normativa scolastica, illustra dettagliatamente la procedura. La guida sottolinea l’importanza di verificare i propri dati personali prima di avviare la compilazione, onde evitare problemi tecnici durante l’invio. Attraverso una dimostrazione pratica, viene spiegato come selezionare la regione di pertinenza, dichiarare il possesso dell’abilitazione e inserire correttamente eventuali titoli di preferenza o riserva. Particolare attenzione viene riservata alla compilazione delle dichiarazioni obbligatorie, con l’invito a prestare la massima cura per evitare sanzioni legate a dichiarazioni mendaci.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

TUTORIAL | Elenchi regionali per il ruolo, come fare domanda passo dopo passo [con QUESTION TIME]

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