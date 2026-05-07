È possibile presentare la domanda di inserimento negli elenchi regionali per il ruolo di docente fino alle 23:59 del 25 maggio. Una guida passo dopo passo, curata da Sonia Cannas, spiega come procedere. Il video tutorial fornisce indicazioni pratiche per compilare correttamente la richiesta. La procedura riguarda l’anno scolastico 202627 e permette di candidarsi agli elenchi regionali per l’insegnamento.

C’è tempo fino alle 23:59 del 25 maggio per la presentazione della domanda di inserimento negli elenchi regionali per il ruolo docenti nell’anno scolastico 202627. L'articolo VIDEO TUTORIAL Elenchi regionali per il ruolo, come fare la domanda passo dopo passo. GUIDA a cura di Sonia Cannas.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

TUTORIAL | Elenchi regionali per il ruolo, come fare domanda passo dopo passo [con QUESTION TIME]

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