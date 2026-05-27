Piacenza | nuovi tirocini AI da 1000 euro prorogata la scadenza
A Piacenza sono stati prorogati i tirocini con uno stipendio di 1000 euro, aperti anche a chi non ha una laurea. La scadenza per candidarsi è stata posticipata. L’intelligenza artificiale sarà impiegata per modificare i servizi comunali, anche se non sono stati ancora specificati i dettagli di tali cambiamenti.
? Punti chiave Chi può candidarsi senza una laurea per ottenere il posto?. Come cambieranno i servizi comunali grazie all'intelligenza artificiale?. Quali competenze tecniche specifiche verranno valutate dalle commissioni?. Perché la scadenza per presentare la domanda è stata prorogata?.? In Breve Scadenza prorogata al 3 giugno tramite il portale web di Officine Italia.. Contributo mensile di 1000 euro per sei mesi di impegno a tempo pieno.. Requisiti per candidati sotto i 30 anni con conoscenza italiana livello C2.. Progetto con AnciLab per modernizzare servizi burocratici e sociali del Comune.. Il Comune di Piacenza ha esteso fino alle ore 23:59 del prossimo 3 giugno il termine per presentare le candidature relative ai due tirocini sull’intelligenza artificiale, promossi insieme a Officine Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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