Scrivi la tua fiaba e vinci 500 euro | prorogata la scadenza

È stata annunciata la proroga della scadenza per partecipare al concorso che invita i giovani a scrivere una fiaba e avere la possibilità di vincere 500 euro. Il concorso, aperto a tutti i giovani, mira a stimolare la creatività attraverso la narrativa fantastica. La data limite per l'invio delle opere è stata spostata, offrendo più tempo ai partecipanti per perfezionare i loro racconti. La nuova scadenza sarà comunicata ufficialmente nelle prossime settimane.

Le fiabe non appartengono solo al passato: possono nascere ancora oggi, dalla fantasia dei più giovani. Parte da questa idea il premio “Una Fiaba per C’era una Volta”, il contest letterario promosso da Tele Club Italia e ispirato all’universo narrativo di Giovan Battista Basile. Non solo scrittura: il vincitore sarà premiato durante la finale televisiva del format “C’era una Volta.”, davanti a pubblico e telecamere, e riceverà una borsa di studio da 500 euro, messa a disposizione dal Lions Club Napoli Partenope Palazzo Reale. Intanto, arriva una novità importante: la scadenza del bando, inizialmente fissata al 17 aprile, è stata prorogata al 15 maggio 2026, offrendo più tempo ai ragazzi per partecipare. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Scrivi la tua fiaba e vinci 500 euro: prorogata la scadenza Scrivi la tua fiaba e vinci 500 euro: al via il contest che porta gli studenti in TVLe fiabe non sono solo ricordi del passato: possono nascere oggi, dalla penna dei più giovani.