Bonus Nuovi nati da 1000 euro nel 2026 serve Isee sotto i 40mila euro | la nuova circolare Inps
L'Inps ha pubblicato una nuova circolare che conferma il bonus di 1000 euro destinato ai nuovi nati anche per il 2026. Tuttavia, per accedere alla misura, è necessario rispettare un limite Isee di 40mila euro. La soglia rappresenta un criterio di accesso che cambia rispetto agli anni precedenti, modificando così i requisiti per le famiglie interessate. La circolare specifica i dettagli per la richiesta e l’assegnazione del bonus.
Il bonus Nuovi nati da 1000 euro è confermato nel 2026, ma con una novità: c'è un requisito Isee fissato a 40mila euro. Chi supera questa soglia non potrà ottenere il sostegno economico se fa un figlio quest'anno, a differenza di quanto avvenuto nel 2025. L'Inps ha diffuso una nuova circolare per fornire tutte le istruzioni su come fare domanda. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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