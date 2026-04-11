Bonus Nuovi nati da 1000 euro nel 2026 serve Isee sotto i 40mila euro | la nuova circolare Inps

L'Inps ha pubblicato una nuova circolare che conferma il bonus di 1000 euro destinato ai nuovi nati anche per il 2026. Tuttavia, per accedere alla misura, è necessario rispettare un limite Isee di 40mila euro. La soglia rappresenta un criterio di accesso che cambia rispetto agli anni precedenti, modificando così i requisiti per le famiglie interessate. La circolare specifica i dettagli per la richiesta e l’assegnazione del bonus.