Petrolio a 100 dollari | il barile sale dopo i raid USA in Iran

Il prezzo del petrolio ha raggiunto i 100 dollari al barile dopo i raid statunitensi in Iran. La riapertura dello Stretto di Hormuz, strategico per le forniture mondiali, potrebbe influenzare ulteriormente i prezzi del greggio. Intanto, il settore tecnologico sta contribuendo a sostenere Wall Street, evitando un calo più ampio dei mercati finanziari.

? Domande chiave Come influenzerà la riapertura dello Stretto di Hormuz i prezzi del greggio?. Perché il settore tecnologico sta salvando Wall Street dal crollo finanziario?. Quali sono le cause della crescente diffidenza verso i titoli di stato?. Come impatterà l'inflazione importata sul potere d'acquisto delle famiglie?.? In Breve Micron raggiunge mille miliardi di capitalizzazione sostenendo Wall Street e i mercati asiatici.. Marco Rubio specifica che servono giorni per definire il testo dell'accordo ufficiale.. Il memorandum sullo Stretto di Hormuz prevedeva la riapertura per 60 giorni.. L'inflazione sale con il greggio che supera la soglia dei 90 dollari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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PETROLIO a $100: la CRISI che arriva sul tuo conto (e come proteggerti)

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