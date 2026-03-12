Petrolio il Brent torna a sfiorare i 100 dollari al barile Anche il greggio Usa sale

Il prezzo del petrolio Brent ha ripreso a salire e si è avvicinato nuovamente ai 100 dollari al barile, mentre il greggio statunitense ha registrato un aumento. Nella giornata del 12 marzo, i mercati hanno visto il valore del barile salire di nuovo, con il Brent che ha superato temporaneamente la soglia dei 100 dollari.

Nella giornata del 12 marzo 2026 la quotazione petrolio europeo (Brent) è tornata a ondeggiare sulla soglia dei 100 dollari al barile, che è stata anche superata in alcuni momenti. Alle ore 18 italiane il prezzo si aggirava invece attorno ai 99 dollari al barile (circa +8,30% rispetto al giorno precedente), dunque non lontana dalla tripla cifra. In aumento anche il costo del greggio americano (Wti), quotato circa 95 dollari al barile alle ore 18 (circa +8,70% sul giorno precedente). In ogni caso, non si tratta delle quotazioni più alte della settimana. Il prezzo del greggio era infatti schizzato nella mattinata di lunedì 9 marzo, con il Brent che è arrivato anche a 120 dollari al barile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Petrolio, il Brent torna a sfiorare i 100 dollari al barile. Anche il greggio Usa sale