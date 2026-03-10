Peste suina africana | salgono i casi in Liguria

Nell'ultimo rapporto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, aggiornato all’8 marzo 2026, si segnala un aumento di quattro nuovi casi di peste suina africana in Liguria. Questi incrementi portano il totale dei casi registrati nella regione a un numero ancora non specificato. La situazione viene monitorata attentamente dagli enti sanitari e veterinari competenti.

Secondo l'ultimo aggiornamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, aggiornato all'8 marzo 2026, sono quattro i nuovi casi di peste suina africana registrati in Liguria. Il totale in Liguria sale a 1.236 casi, mentre in Piemonte si è fermi a 803 casi. Con la prima positività a Carro sale invece a 195 il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.

Peste suina africana, nuovo piano anti-cinghialiUn piano di abbattimento per oltre 20mila cinghiali in Lombardia, per contenere la diffusione della peste suina africana.

