Pescara contro la riforma della caccia | il Comune dice no al DDL
Il Comune di Pescara ha espresso il suo rifiuto alla proposta di legge sulla riforma della caccia. La decisione è stata comunicata durante una riunione ufficiale, in cui si è evidenziato come la modifica normativa possa influire sulla sicurezza di chi frequenta i parchi pubblici. La città ha contestato le scelte del governo, ritenendo che queste possano compromettere la tutela ambientale e la sicurezza dei cittadini.
? Punti chiave Come influirà la riforma sulla sicurezza di chi frequenta i parchi?. Perché il Comune di Pescara contesta le decisioni del governo?. Quali rischi concreti comporta l'ampliamento della caccia nelle zone verdi?. Chi dovrà monitorare la biodiversità dopo il voto del Consiglio?.? In Breve Consigliera Michela Di Stefano propone mozione contro riforma legge 157 del 1992.. Votazione del Consiglio Comunale avvenuta mercoledì 27 maggio con 13 favorevoli.. Giunta deve riferire al Consiglio sull'attuazione delle misure entro 90 giorni.. Pescara pianifica censimento avifauna locale con la Regione e autorità competenti.. Il Consiglio Comunale di Pescara ha approvato mercoledì 27 maggio una mozione per opporsi al disegno di legge sulla caccia proposto dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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