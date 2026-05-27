Pescara contro la riforma della caccia | il Comune dice no al DDL

Notizia in breve

Il Comune di Pescara ha espresso il suo rifiuto alla proposta di legge sulla riforma della caccia. La decisione è stata comunicata durante una riunione ufficiale, in cui si è evidenziato come la modifica normativa possa influire sulla sicurezza di chi frequenta i parchi pubblici. La città ha contestato le scelte del governo, ritenendo che queste possano compromettere la tutela ambientale e la sicurezza dei cittadini.