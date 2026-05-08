Il governo ha mantenuto segreta una lettera di richiamo inviata dall’Unione Europea lo scorso dicembre, che segnala conflitti tra la proposta di legge sulla caccia e le direttive comunitarie. La bocciatura della riforma proposta dalla destra, infatti, è stata comunicata attraverso questa missiva, il cui contenuto non è stato reso pubblico. Il testo, quindi, evidenzia un contrasto tra le intenzioni legislative nazionali e le norme europee.

Una lettera di richiamo – di fatto, una bocciatura – tenuta nascosta dal governo Meloni dallo scorso dicembre. La Commissione europea, attraverso la Direzione generale Ambiente, ha scritto al Mase per sottolineare come il ddl Malan, cioè la riforma sulla caccia sottoscritta da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia e fortemente voluta da Francesco Lollobrigida, rischi di entrare in conflitto con le normative Ue. Vale a dire con la Direttiva Habitat e la Direttiva Uccelli. Con la conseguenza, per l’Italia, di finire sotto procedura d’infrazione. “Le modifiche proposte ( alla 15792, ndr ) sollevano diverse preoccupazioni” scrivono da Bruxelles. Leggendo il documento, per il ministero dell’Agricoltura – vero regista dell’operazione, insieme a Coldiretti – è una specie di Caporetto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ddl caccia, l’Ue boccia la riforma della destra ma il governo Meloni nasconde la lettera: “Conflitti con direttive comunitarie”

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