Pescara dice no al disegno di legge del governo sulla caccia Di Stefano Pd | La biodiversità va difesa

Pescara ha approvato un documento di contrarietà al disegno di legge del governo sulla caccia, presentato dal ministro dell'Agricoltura. Il ddl mira a modificare la legge 157 del 1992. La posizione della città si basa sulla tutela della biodiversità, con un rappresentante del Partito Democratico che ha sottolineato questa priorità. La decisione è stata comunicata attraverso un voto formale, senza ulteriori dettagli sulle modalità di approvazione.

Pescara dice “no” al disegno di legge (ddl) sulla caccia del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida con cui si intende riformare la legge 157 del 1992. La mozione è stata presentata dalla consigliera comunale Pd Michela Di Stefano ed è stata approvata con 13 voti favorevoli e 11. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cittadinanza ai migranti che denunciano la criminalità organizzata: disegno di legge del Pd ispirato dal caso PratoUn disegno di legge del Partito Democratico propone di concedere la cittadinanza ai migranti che denunciano attività criminali organizzate.

Governo al lavoro per vietare i social ai minori, discussa una bozza di disegno di leggeIl governo sta valutando una proposta di legge che mira a vietare l’uso dei social network ai minori di 15 anni.

Argomenti più discussi: Il presidente del consiglio comunale di Spoltore: La città metropolitana è l'unica strada percorribile; Spezia, Pescara e Reggiana retrocesse, Empoli-Bari al play-out: Serie B, le proiezioni per la salvezza; È morto Ercolino, il re delle pizzette che ha cresciuto generazioni di pescaresi; Giornata internazionale dei minori scomparsi, a Pescara 33 casi in soli 3 mesi. Penelope: Non dimenticare.