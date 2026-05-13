Aggredisce viaggiatrice e un poliziotto arrestato per le violenze alla stazione di Perugia

Nella stazione di Perugia, un uomo di 29 anni originario del Gambia è stato arrestato dalla Polizia ferroviaria. Sono state contestate violenze nei confronti di una viaggiatrice e di un poliziotto, oltre a episodi di resistenza e lesioni gravi a un pubblico ufficiale. L’uomo è stato anche denunciato per ubriachezza molesta e per aver violato un divieto di accesso alle aree urbane.

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