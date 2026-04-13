Beccato a rubare nel superstore cerca di fuggire e aggredisce una dipendente
Un uomo è stato sorpreso a rubare capi di abbigliamento in un supermercato. Dopo essere stato scoperto, ha cercato di scappare e ha aggredito una dipendente nel tentativo di evitare il fermo. La scena si è svolta davanti agli occhi di altri clienti, che hanno chiamato le forze dell’ordine. La polizia è intervenuta sul posto e ha gestito la situazione.
Ha rubato diversi capi d’abbigliamento e, una volta scoperto, ha reagito con violenza aggredendo una dipendente. È finita con un arresto la tentata rapina avvenuta nei giorni scorsi al negozio Max Factory di via Salgari, a Brescia.Protagonista un uomo di 32 anni, cittadino marocchino senza fissa.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Tenta di rubare in un negozio cinese, poi aggredisce un dipendente: scatta l'arrestoE' stato arrestato l'uomo che, nel tardo pomeriggio di ieri, ha tentato una rapina all'interno di un negozio in via Verdi a Montecorvino Pugliano.
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