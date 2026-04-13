Beccato a rubare nel superstore cerca di fuggire e aggredisce una dipendente

Un uomo è stato sorpreso a rubare capi di abbigliamento in un supermercato. Dopo essere stato scoperto, ha cercato di scappare e ha aggredito una dipendente nel tentativo di evitare il fermo. La scena si è svolta davanti agli occhi di altri clienti, che hanno chiamato le forze dell’ordine. La polizia è intervenuta sul posto e ha gestito la situazione.