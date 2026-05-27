Perugia inseguimento a Fontivegge | cerca di scappare e di colpire i carabinieri arrestato

Nella zona di Fontivegge a Perugia, i carabinieri hanno inseguito un uomo di 35 anni, gambiano e con precedenti, che ha cercato di scappare e ha tentato di colpire i militari. Durante l’intervento, è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. La fuga si è conclusa con l’arresto sul posto.

Scattano le manette. I carabinieri hanno arrestato nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale un 35enne gambiano, domiciliato a Perugia e con precedenti di polizia. E' successo in via del Macello. I militari hanno notato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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