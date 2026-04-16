Prova a scappare dai carabinieri ad Arese e investe un militare | 25enne arrestato si cerca il complice

Un giovane di 25 anni è stato arrestato ad Arese, vicino a Milano, con l’accusa di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Durante un tentativo di fuga, ha investito un militare dei carabinieri che lo avevano fermato. Attualmente si cerca un complice coinvolto nell’episodio. L’intera vicenda si è svolta nel corso di un intervento delle forze dell’ordine nella zona.

I carabinieri hanno arrestato un 25enne ad Arese (Milano) per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane avrebbe provato a scappare dai militari dopo averne investito uno.🔗 Leggi su Fanpage.it

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