Corsa a 200 chilometri orari e manovre azzardate con l' auto piena di droga per scappare dai carabinieri | il video dell' inseguimento

Un inseguimento tra auto con veicoli che raggiungono i 200 chilometri orari è stato registrato in un video, durante il quale l’automobilista ha tentato di speronare una vettura dei carabinieri. L’auto coinvolta era piena di droga e ha effettuato manovre azzardate nel tentativo di sfuggire alle forze dell’ordine. L’incidente è stato ripreso da una telecamera e ha coinvolto più veicoli in strada.

Luca Argentero: “Sono un papà presente. E non sono spavaldo. 'Avvocato Ligas'? Una serie innovativa" Due ragazzi sono stati arrestati nel Napoletano al termine di una folle corsa nel traffico. C'è stato anche il tentativo di speronare un mezzo dei militari La corsa a 200 chilometri orari tra le auto e anche il tentativo di speronare una vettura dei carabinieri. È stato tutto inutile per due ragazzi di 20 e 19 anni, che sono stati arrestati a Giugliano (Napoli). Devono rispondere di fuga pericolosa, detenzione di droga e resistenza due ragazzi napoletani di 20 e 19 anni. Nelle immagini, diffuse dai carabinieri, il pericoloso inseguimento. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Napoli, in fuga a 200 chilometri orari: l'inseguimento dei carabinieriA Giugliano, in provincia di Napoli, i Carabinieri hanno arrestato due giovani di 20 e 19 anni per fuga pericolosa, detenzione di droga e resistenza.

Auto a folle velocità e con manovre azzardate per mezza città, alla fine si schianta coi carabinieri: un arrestoIl potente mezzo, con due persone a bordo, ha bruciato l'alt dei carabinieri, innescando un inseguimento durato per circa venti minuti Un...

Una raccolta di contenuti su Corsa a 200 chilometri orari e manovre...

Temi più discussi: Travolta da un treno in corsa a 200 chilometri all'ora, muore una trentenne; SoloWomenRun 2026: 16mila donne in corsa per l’8 marzo tra sport e solidarietà; Il segreto dei runner più forti si chiama VAM. Scopri come svilupparla; Firenze, torna la Rosamimosa. Donne in corsa contro la violenza.

Folle corsa a 200 km/h sull’Asse Mediano: arrestati due narcos dopo un inseguimento da filmNapoli - Un inseguimento a velocità folli, uno speronamento sfiorato e, alla fine, la scoperta di un deposito blindato carico di stupefacenti. A Giugliano in ... cronachedellacampania.it

Anselmo e i suoi husky: 200 chilometri di corsa a meno 30° LA STORIADopo anni e anni di alpinismo, avevo bisogno di qualcosa di diverso». Difficile pensare che ci si possa stufare dell’adrenalina di una scalata o della soddisfazione per l’apertura di nuove vie. E, inf ... amicodelpopolo.it

«È una corsa alla prenotazione degli aerei, tra Qatar e Arabia Saudita». Ma per ora nessuno riesce davvero a partire. Beniamino Fracchiolla, 42 anni, di Civitanova, è bloccato a Doha insieme alla moglie e alla figlia di 16 anni. Doveva essere una vacanza di p - facebook.com facebook

Olbia, va a fuoco un furgone in corsa: in salvo il conducente x.com