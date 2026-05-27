Perugia dieci anni di Daje | Il grasso del prosciutto non si ' scanza' si mangia

Il locale Daje, nel centro storico di Perugia, festeggia dieci anni di attività con una grande festa a cui partecipa anche un docente di antropologia. Il motto del locale, “Il grasso del prosciutto non si ‘scanza’, si mangia”, sintetizza l’approccio conviviale e tradizionale del posto. La festa ha visto la partecipazione di numerosi clienti e amici, celebrando un decennio di presenza nel cuore della città.

“Scanzi il grasso del prosciutto? Possiamo aiutarti”. Un motto che racchiude l’essenza del Daje, locale di Silvia e Riccardo Donti, nel cuore dell’acropoli perugina, che ha compiuto dieci anni di attività con una grande festa con la partecipazione di Antonio Andreani, docente di antropologia. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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