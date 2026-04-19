Prato il candidato sindaco del centrodestra si presenta | Dieci anni di malgoverno hanno messo in ginocchio la città

Il candidato sindaco del centrodestra ha annunciato la sua candidatura, sottolineando che dieci anni di gestione politica hanno causato gravi problemi alla città. Ha aggiunto che alle prossime elezioni si voterà con la convinzione che la magistratura, già lo scorso anno, ha dichiarato la presenza di connivenze tra criminalità organizzata e politica. La sua dichiarazione si inserisce nel dibattito locale sulla gestione amministrativa e la presenza di infiltrazioni criminali.

“Andremo a votare con quella che è una certezza: la magistratura, non più tardi dello scorso anno, ha detto chiaramente che c’è connivenza tra criminalità organizzata e politica. È in questo quadro che i pratesi sono chiamati a votare, per una tornata amministrativa che ha un significato molto.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Elezioni comunali a Prato: Banchelli candidato sindaco del centrodestra. Sfida BiffoniPRATO – E’ ufficiale la candidatura di Gianluca Banchelli per centrodestra in vista delle Comunali a Prato (24-25 maggio). Candidato sindaco Macerata, il debutto di Tittarelli nella sede del Pd: “Basta con il malgoverno”Macerata, 23 febbraio 2026 – “Si apre la nostra avventura, da oggi i primi tre mesi di battaglia elettorale”. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Elezioni comunali a Prato, sarà Matteo Biffoni il candidato sindaco del Pd; Elezioni Prato, un manager come anti Biffoni: FdI sceglie Banchelli; Elezioni comunali, Banchelli candidato sindaco del centrodestra; Prato, è Gianluca Banchelli il candidato a sindaco del centrodestra. Elezioni comunali a Prato: Banchelli candidato sindaco del centrodestra. Sfida BiffoniE' ufficiale la candidatura di Gianluca Banchelli per centrodestra in vista delle Comunali a Prato (24-25 maggio). Punteremo su sicurezza e sviluppo economico - ha detto Banchelli, dirigente di Fdi - ... firenzepost.it Elezioni comunali a Prato, sarà Matteo Biffoni il candidato sindaco del PdLa notizia era nell'aria da tempo. E l'ufficializzazione è di fatto arrivata ieri 12 aprile: Matteo Biffoni sarà il candidato sindaco del centrosinistra a Prato. Christian Di Sanzo, deputato e coordin ... firenzetoday.it Prato sintetico in terrazza, pro e contro. Grazie facebook A #Prato, l'alternativa c'è! x.com