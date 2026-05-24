Debiti e iscrizione da fare E qualche socio protesta | Non sono un bancomat

Una società sportiva ha annunciato l’obbligo di iscrizioni e il pagamento di debiti, suscitando proteste tra alcuni soci. Uno di loro ha affermato di non essere un bancomat, criticando la richiesta di contributi aggiuntivi. La società, nota per i costi elevati e la presenza in Serie A, sta affrontando tensioni interne legate alla gestione economica e alle iscrizioni in vista della nuova stagione. La situazione riflette le difficoltà finanziarie e le polemiche tra i membri del club.

Una società tra le più costose, serie A compresa, per quello che riguarda la dirigenza. Intorno al decimo posto della serie A2 come costo globale dei giocatori, quattordicesima casella per quello che riguarda lo staff tecnico anche perché tutti sono pesaresi quindi senza casa da pagare, auto e benefit vari. Società senza uno sponsor, unica formazione del campionato, e dove anche il presidente del consorzio, Franco Arceci, prende un piccolo stipendio mensile per una posizione che era stata prima di Luciano Amadori che i soldi non li prendeva, ma li dava. Tutto questo in una città che ha fatto registrare il primo, o al massimo secondo, afflusso di tifosi (9000) in una partita di serie A2 in tutta la storia del basket nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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