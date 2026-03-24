Il Canada cerca infermieri italiani | stipendi fino a 5mila euro biglietti aerei pagati e corsi di francese gratis

Da ilfattoquotidiano.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ offerta è comparsa sul sito dell’Institut français Italia e si rivolge a infermieri con almeno un anno di esperienza e una conoscenza, almeno intermedia, del francese. Ad acquisire le capacità degli infermieri italiani saranno alcune strutture sanitarie di Montréal, tra cui l’Ospedale Santa Cabrini e il Centro di accoglienza per cure a lungo termine Dante. Secondo quanto riporta Il Messaggero, i richiedenti devono essere in possesso di un diploma in scienze infermieristiche o laurea in Infermieristica, conseguiti in Italia, e di una conoscenza intermedia, al momento dell’assunzione, della lingua francese e della lingua italiana, con il livello B2 come requisito minimo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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