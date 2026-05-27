Persone disabili alla guida di kart adattati con Alex Innocenti | per una nuova emozione con Guido anch’io
Il 30 maggio al porto turistico si svolgerà l’evento gratuito “Guido anch’io”, organizzato dall’Automobile club Pescara. L’iniziativa permette alle persone con disabilità di guidare un kart adattato in sicurezza, offrendo un’esperienza di guida senza costi. La giornata prevede la partecipazione di un istruttore e l’utilizzo di veicoli appositamente modificati per garantire l’accessibilità. L’obiettivo è offrire un’opportunità di divertimento e coinvolgimento per chi ha disabilità motorie.
Al porto turistico il prossimo 30 maggio si terrà l’evento gratuito “Guido anch’io”, organizzato dall’Automobile club Pescara per consentire alle persone con disabilità di vivere l’emozione della guida di un kart in piena sicurezza.Con il supporto di istruttori qualificati Aci sport e kart. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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