Persone disabili alla guida di kart adattati con Alex Innocenti | per una nuova emozione con Guido anch’io

Notizia in breve

Il 30 maggio al porto turistico si svolgerà l’evento gratuito “Guido anch’io”, organizzato dall’Automobile club Pescara. L’iniziativa permette alle persone con disabilità di guidare un kart adattato in sicurezza, offrendo un’esperienza di guida senza costi. La giornata prevede la partecipazione di un istruttore e l’utilizzo di veicoli appositamente modificati per garantire l’accessibilità. L’obiettivo è offrire un’opportunità di divertimento e coinvolgimento per chi ha disabilità motorie.