L’amore per Senna la minimoto i kart e i duelli con Schumi | gli inizi di Alex Zanardi

Alex Zanardi si avvicina al mondo delle corse grazie a diversi elementi, tra cui il suo grande entusiasmo per la Formula 1. Fin dalla giovane età, ha seguito con attenzione le imprese di Ayrton Senna, che lo hanno ispirato a scoprire il mondo dei motori. La passione per la minimoto, i kart e i duelli in pista con altri giovani piloti hanno contribuito a plasmare il suo percorso nel mondo delle corse.

Ad avvicinare il piccolo Alex Zanardi al mondo delle corse è stata la combinazione di numerosi elementi, a partire dallo sconfinato amore per la Formula 1, sbocciato dinanzi alla televisione grazie alle imprese compiute in pista dal suo idolo Ayrton Senna. Nato a Bologna il 23 ottobre 1966 da papà Dino, di professione idraulico, e da mamma Anna, sarta, il piccolo Alessandro Leone si trasferisce da bambino insieme alla sua famiglia a Castel Maggiore, e lì trascorre gli anni della giovinezza. Dal sogno di diventare idraulico come il padre, e con una scarsa propensione per lo sport, inizia a innamorarsi della Formula 1 seguendo i Gran Premi trasmessi dalla Rai, e condivide questa grande passione proprio con l’amato papà, che verrà a mancare nel 2013.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L’amore per Senna, la minimoto, i kart e i duelli con Schumi: gli inizi di Alex Zanardi Notizie correlate Alex Zanardi morto lo stesso giorno di Senna: gli intrecci del destino, come per Maradona e BestLa morte di Alex Zanardi, dopo una vita di battaglie, proprio il 1° maggio, il giorno che da 32 anni ricorda al mondo la grandezza di Ayrton Senna. Leggi anche: Morto Alex Zanardi, un supereroe Se n’è andato nello stesso giorno del suo mito Ayrton Senna Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: In Piazza con Noi si accende a Gavardo per la Festa di maggio; Isorella, allarme agricoltori: No alla deviazione del Naviglio; Galleria sulla Gardesana tra Gargnano e Tignale: via libera del Ministero; ADDIO AD ALEX ZANARDI - La scomparsa del pilota nello stesso giorno di Ayrton Senna. L’amore per Senna, la minimoto, i kart e i duelli con Schumi: gli inizi di Alex ZanardiLa Formula 1, conosciuta attraverso la televisione, diventa una grande passione da bambino, e rimarrà il suo obiettivo fin dai primi passi nel mondo dei motori ... msn.com Alex Zanardi, nel mito di Senna: Ayrton era un genio, la sua passione faceva la differenza. Ricordo il primo Gp, si sedette di fianco a meAlex Zanardi racconta Ayrton Senna: il genio, la passione e quel gesto speciale al primo Gran Premio del 1991. Rileggi l'intervista al Fatto del 2014 ... ilfattoquotidiano.it RTL 102.5. . Nel 2001, sul tracciato di Lausitzring in Germania, a tredici giri dalla fine, Alex Zanardi perse il controllo della sua vettura all’uscita dai box, tradito dai liquidi rimasti sulla pista. La sua monoposto si girò di colpo e venne colpita da quella di Alex T - facebook.com facebook Cordoglio del Presidente Mattarella per la scomparsa di Alex Zanardi: x.com