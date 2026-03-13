Durante una conferenza stampa in Cina, il pilota di Formula 1 ha risposto con un sorriso a chi gli chiedeva se i simulatori fossero utili per adattarsi alle nuove regole sull’energia. Ha scherzato dicendo che si allena sulla Nintendo con Mario Kart, lasciando intendere che il suo metodo di preparazione è piuttosto diverso. La battuta ha attirato l’attenzione tra i presenti.

Una semplice battuta, apparentemente. Alla conferenza stampa in Cina, Max Verstappen ha risposto con un sorriso (amaro) a chi gli chiedeva se i simulatori potessero aiutare i piloti ad adattarsi alle nuove norme sulla gestione dell’energia. «Ho trovato una soluzione più economica: ho messo da parte il simulatore e mi alleno con la Nintendo Switch», ha dichiarato il fuoriclasse olandese. Il quale conosce già molto bene i funghi di Mario Kart, come ha spiegato spiritosamente. «Lo scudo blu mi mette ancora in difficoltà. E sulla pallottola ci sto lavorando». La platea ha riso, certo. Ma la realtà è che Verstappen non stava solo scherzando. Il problema vero: guidare è meno divertente. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Verstappen: «Quale simulatore? Io mi alleno sulla Nintendo con Mario Kart»

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