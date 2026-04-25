L’abbraccio tra Nargi e Pizza Festa rimane nel suo quartier generale

Durante un evento recente, Laura Nargi si è incontrata con una persona nota in ambito sportivo. La modella ha rivolto alcune parole alla persona incontrata, mentre si trovavano nel suo quartiere generale. La scena ha visto anche la partecipazione di un’altra figura pubblica, coinvolta nella stessa occasione. La conversazione e le interazioni sono state testimoniate da diverse persone presenti, che hanno assistito ai momenti tra le due figure.

Una corsa a tre per un posto da Sindaco che si inserisce in un quadro frammentato, con ben quindici liste complessive e un elettorato sempre più disilluso dalle tradizionali dinamiche di partito. Festa, contemporaneamente riunisce i giornalisti nel suo quartier generale spiegando che la “la proposta politica della mia squadra fa leva su un modello civico che si propone come alternativa sia al centrodestra, ancora segnato da divisioni interne, sia al cosiddetto “campo largo” del centrosinistra”. L’ex sindaco ha rivendicato con soddisfazione la presenza, anche in altri schieramenti, di numerosi candidati provenienti dalla sua precedente esperienza amministrativa.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - L’abbraccio tra Nargi e Pizza, Festa rimane nel suo quartier generale Notizie correlate Elezioni Avellino: liste e candidati dei tre sfidanti Pizza, Festa e NargiTempo di lettura: < 1 minuto Si sono aperti i termini per la presentazione delle liste e dei candidati in vista delle elezioni amministrative di... Pizza, Nargi e Festa, per il tris di sindaci quasi 500 candidati consiglieriTempo di lettura: 2 minutiDa stamattina alle otto porte aperte per la presentazione delle liste in vista delle elezioni amministrative del prossimo...