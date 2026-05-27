Perquisita la sede centrale del partito! Terremoto politico | succede adesso

Notizia in breve

La sede centrale di un partito è stata perquisita dalle forze dell’ordine. Le immagini delle operazioni sono state riprese e diffuse, creando scalpore nell’ambiente politico. La perquisizione è avvenuta questa mattina, con agenti che hanno sequestrato documenti e computer. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata al momento. La notizia ha generato reazioni immediate sui social e tra gli esponenti politici.