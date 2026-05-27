Gli agenti della Guardia Civil hanno perquisito questa mattina la sede del Partito socialista spagnolo a Madrid, sequestrando documenti e informazioni. Durante la stessa operazione, sono stati trovati gioielli per un valore stimato di circa 3 milioni di euro nel ufficio di un esponente del partito. La perquisizione si inserisce in un’indagine ancora senza dettagli ufficiali, mentre il governo di Pedro Sanchez si trova sotto pressione. La scoperta dei gioielli riguarda un “tesoro” appartenente a un ex dirigente del partito.

È un periodo complicato per i socialisti in Spagna. E il governo di Pedro Sanchez trema. Stamattina, mercoledì 27 maggio, gli agenti della Guardia Civil sono entrati nella sede del Partito socialista spagnolo (Psoe) in via Ferraz a Madrid, per richiedere informazioni e documenti. L'intervento. 🔗 Leggi su Today.it

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Spagna, sequestrato il tesoro di Zapatero: l'ex premier indagato. Trema il governo Sanchez

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Il tesoro di Zapatero: gioielli per 3 milioni di euro trovati nel suo ufficio. Perquisita la sede del Partito socialista spagnolo ift.tt/lVDORau x.com

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