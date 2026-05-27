Perde la vita durante un volo in parapendio

Notizia in breve

Un uomo di 32 anni ha perso la vita durante un volo in parapendio in Val Ridanna. La tragedia è avvenuta nella mattinata di mercoledì 27 maggio. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente. Non ci sono altre persone coinvolte nell’incidente. La zona è stata ricostruita dagli investigatori per chiarire l’accaduto.