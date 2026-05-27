Perde la vita durante un volo in parapendio

Da trentotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 32 anni ha perso la vita durante un volo in parapendio in Val Ridanna. La tragedia è avvenuta nella mattinata di mercoledì 27 maggio. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente. Non ci sono altre persone coinvolte nell’incidente. La zona è stata ricostruita dagli investigatori per chiarire l’accaduto.

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Tragedia in Val Ridanna dove nella mattinata di mercoledì 27 maggio un altoatesino di 32 anni – di cui al momento non è ancora stata resa nota l’identità – ha perso la vita in seguito a un lancio col parapendio.In base a quanto emerso l’uomo era insieme a un compagno, pronto a lanciarsi a ridosso. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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