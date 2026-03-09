Una giovane donna originaria della provincia di Como è deceduta in un incidente di parapendio a Tenerife. La vittima stava volando con un istruttore quando si è scontrata contro un suolo roccioso. Dopo l’incidente, gli organi della ragazza sono stati trapiantati. La tragedia si è verificata durante un volo sull’isola.

Originaria della provincia di Como, la giovane è morta in seguito ad un incidente in parapendio. La ragazza stava volando insieme ad un’istruttore e si sono scontrati contro un suolo roccioso. La famiglia ha disposto l’espianto degli organi e due organi sono già stati trapiantati Una morte tragica e fortuita a causa di un incedente in parapendio. Cristina Colturi, ragazza di 28anni che viveva a Tenerife, perde la vita sull’isola che aveva scelto come sua nuova casa. Originaria di Castelnuovo, in provincia di Como, la ragazza risedeva da un anno nelle Isole Canarie e lavorava come armocromista. Da quanto emerge dalle ricostruzioni, la 28enne è deceduta domenica per via delle ferite riportate a causa dell’incidente avvenuto lo scorso venerdì. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Cristina Colturi, perde la vita in incidente con parapendio a Tenerife: trapiantati gli organi

Articoli correlati

Leggi anche: Tragedia a Tenerife, Cristina Colturi muore a 28 anni dopo un incidente con un parapendio biposto

Precipita con il parapendio, morta 28enne italiana a Tenerife: la vittima è Cristina ColturiÈ morta Cristina Colturi, la 28enne che lo scorso 6 marzo è precipitata con il parapendio a Tenerife.

Tutti gli aggiornamenti su Cristina Colturi

Argomenti discussi: Glasgow, enorme incendio alla stazione centrale: crolla parte di un palazzo. Caos trasporti e treni cancellati.

Tragedia a Tenerife, Cristina Colturi è morta dopo essere precipitata con il parapendioQuella che doveva essere un'esperienza da sogno si è trasformata in tragedia per una ragazza italiana di 28 anni, Cristina Colturi, morta nella giornata di domenica 8 marzo all'ospedale Nuestra Señora ... gazzetta.it

Cristina Colturi, 28enne di Calstelnuovo Bozzente, perde la vita a Tenerife dopo un incidente con il parapendioLa giovane viveva da circa un anno a Tenerife dove lavorava nel settore dell’armocromia collaborando con alcune strutture alberghiere ... varesenews.it