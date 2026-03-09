Cristina Colturi morta in parapendio a Tenerife | il volo regalo del compagno e la donazione degli organi

Cristina Colturi, 28 anni, è morta durante un volo in parapendio a Tenerife. La giovane aveva ricevuto il volo come regalo dal suo compagno. Dopo l'incidente, sono stati avviati i procedimenti per la donazione degli organi. La tragica vicenda ha portato all’attenzione l’episodio che si è verificato sull’isola.

Una giornata che doveva essere indimenticabile si è trasformata in tragedia. Cristina Colturi, 28 anni originaria di Castelnuovo Bozzente in provincia di Como, è morta domenica 8 marzo all’Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria di Tenerife, due giorni dopo un drammatico incidente in parapendio sulla spiaggia di La Enramada, nel comune di Adeje. Il volo in parapendio era un regalo di Natale del compagno della giovane. Cristina aveva già provato questa attività in Italia e desiderava ripetere l’esperienza nelle Canarie, dove si era trasferita circa un anno fa. Venerdì 6 marzo, nel tardo pomeriggio intorno alle 17:20, il parapendio biposto sul quale volava insieme a un istruttore si è schiantato in una zona rocciosa vicino alla spiaggia. 🔗 Leggi su Cultweb.it

