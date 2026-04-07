Perde il controllo della moto in curva nel Milanese e finisce fuori strada | morto 29enne

Un uomo di 29 anni ha perso il controllo della moto in una curva nel Comune di Noviglio, nel Milanese, nel pomeriggio del 6 aprile. La moto è uscita dalla carreggiata e l’uomo è caduto, riportando ferite gravi. Nonostante i soccorsi, le condizioni del 29enne sono peggiorate e è deceduto poco dopo. La ricostruzione dell’incidente è in corso da parte delle forze dell’ordine.

Un 29enne è morto dopo essere finito fuori strada con la moto a Noviglio (Milano) nel pomeriggio del 6 aprile. Il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo in curva. 🔗 Leggi su Fanpage.it Grave incidente a Pasquetta nel Milanese: perde il controllo della moto e si schianta, morto un 29enneUn ragazzo di 29 anni è morto nel pomeriggio del lunedì di Pasquetta, dopo un gravissimo incidente avvenuto nel territorio comunale di Noviglio... Noviglio, perde il controllo della moto e finisce fuori strada: morto centauroNoviglio, 6 aprile 2026 – Perde il controllo della moto sulla curva che porta alla frazione di Santa Corinna da Noviglio, sbanda, cade sull’asfalto e... Temi più discussi: Incidente ad Anzio, perde il controllo della moto: morto un giovane; Perde il controllo della moto che finisce contro un albero, grave un 17enne; Perde il controllo della moto e finisce sull'asfalto: trasportato in ospedale un 60enne; Monza, fugge all’alt della Polizia di Stato e perde il controllo della moto: giovane deferito. Perde il controllo della moto in curva nel Milanese e finisce fuori strada: morto 29enneUn 29enne è morto dopo essere finito fuori strada con la moto a Noviglio (Milano) nel pomeriggio del 6 aprile. Il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo in curva. Il modo più veloce per leggere ... fanpage.it Dramma sulla provinciale a Valledoria: 52enne perde il controllo della moto e muoreUn lunedì pomeriggio di sole si è trasformato in tragedia sulla Strada Provinciale 133, nel tratto che collega Valledoria a Santa Maria Coghinas. Un motociclista di 52 anni ha perso la vita a seguito ... vistanet.it Pasquetta in tragedia a Vicenza, 21enne perde l'equilibrio e cade nel fiume Astico: morto annegato >> https://buff.ly/9kAXAEY - facebook.com facebook Leclerc: "Si vince o si perde con lo sviluppo, sarà fondamentale iniziare con il piede giusto a Miami" #F1 #Ferrari #Formula1 x.com