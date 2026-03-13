Dieta personalizzata con l’Intelligenza artificiale il rischio per i teenager | alert degli esperti

Gli esperti hanno lanciato un allarme riguardo all'uso crescente di chatbot basati sull'intelligenza artificiale da parte di adolescenti che cercano di ottenere diete personalizzate per perdere peso. In questi giorni, sempre più giovani si rivolgono a questi strumenti online gratuiti, affidandosi alle risposte generate dal sistema senza consulenze mediche. La tendenza solleva preoccupazioni sui rischi legati a pratiche dietetiche non supervisionate.

(Adnkronos) – In un'epoca in cui l'Intelligenza artificiale viene interrogata su tutto, alla stregua di un oracolo, cresce il numero di adolescenti che si rivolge ai chatbot disponibili gratuitamente online per farsi generare diete per perdere peso. Un team di scienziati ha messo alla prova questi 'consulenti virtuali', confrontando i piani alimentari proposti con quelli. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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